İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 3,8750 liradan alınan euro ise 3,8770 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,8720 liradan satıldı.
Dolar bugün ne kadar?
28.04.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,5670 liradan, euro ise 3,8770 liradan güne başladı.
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