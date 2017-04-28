İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5650 liradan alınan dolar 3,5670 liradan, 3,8750 liradan alınan euro ise 3,8770 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5630 liradan, euro ise 3,8720 liradan satıldı.