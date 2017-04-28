Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları dün kaç liradan kapattı? Çeyrek 237,71 liradan gram ise 145,04 liradan değer buldu. Peki haftanın son günü olan 28 Nİsan Cuma gününde altın fiyatları ne durumda olacak? Piyasalarla ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Fiyatı düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine indi.



Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı.



Altının gram fiyatı bugün ise düşüş eğiliminde hareket ederek 144,5 lira ile 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Saat 11.40 itibarıyla altının gramı 144,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.



Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.264,4 dolar seviyelerinde dengelendi.