Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret rakamları açıklandı
28.04.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.
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468516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/468516.aspx
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