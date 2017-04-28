Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk çıktığında kilosu ortalama 300 liraya satılan eriğin fiyatı, hasadının yoğunlaşmasının ardından 5-10 liraya kadar düştü.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, açık alanda erik hasadının yoğunlaştığını ve ilk ihracatın Irak'a yaptıklarını bildirdi.

İlçede yaklaşık 8 bin dönüm arazide erik üretimi yapıldığını ve ortalama 8 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirten Şen, bunun 2 bin tonunun, başta Irak olmak üzere gelecek talebe göre çeşitli ülkelere ihraç edileceğini, kalan kısmının ise iç piyasada tüketileceğini ifade etti.

Şen, erik üretiminin Keben başta olmak üzere, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde yapıldığını sözlerine ekledi.

- "Şu anda fiyatlar çok uygun"

Erik üreticisi ve birliğin kurucu başkanı Mustafa Göktaş da Silifke'de yetişen ürünlerinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğini aktardı.

Getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını, eriğin üretim alanının da buna bağlı genişlediğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"İlk ihracatı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk ihracat Irak'a gerçekleşti. Şu anda fiyatlar çok uygun. Bu nedenle erik her sofraya giriyor. Göksu Vadisi köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğine sahip olmasıdır. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak tadı ve görünümü var. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de meyve turfandacılığıdır. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği Silifke'nin Göksu Vadisi'nde çıkmakta ve Silifke'de üretimi yapılan eriğin de yüzde 70 potansiyeli Keben ve Sabak mahallelerini kapsamaktadır."