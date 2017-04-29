Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,41 kazandırırken, dolar yüzde 2,63, altın ise yüzde 3,93 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.196,45, en düşük ise 92.770,72 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,41'lik artışla 94.655,31 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,93 azalarak 144,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,98 düşüşle 966,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 247,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 237,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,85 değer kaybederek 3,8670 liraya, ABD doları da yüzde 2,63'lük düşüşle 3,5480 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47, yatırım fonları yüzde 0,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.