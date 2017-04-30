Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2023'te devreye alınması planlanan bin megavat gücündeki santral ile 1 milyon 200 bin hanenin elektriği rüzgârdan karşılanacak. 22-27 Temmuz arası tekliflerin alınacağı ihale için şimdiden Amerika, Çin, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden ilgi olduğunu söyleyen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, ilk YEKA uygulaması ile binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırarak ihracat yapan ülkeler kategorisine yükseltilmesi amacıyla başlattığı YEKA uygulamasında rüzgâr için süreç hızlandı. Ağustos sonunda ihalenin gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen TÜREB Başkanı Ataseven, ilk rüzgâr YEKA'sının yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin haneye elektrik verileceğini söyledi. İhaleyi kazanacak firmanın seçeceği bölgelere yaklaşık 350 ile 400 arası türbin yerleştireceğini anlatan Ataseven, rüzgâr YEKA'sı ile Türkiye'ye 1.2 milyar dolarlık bir yatırım beklediklerini ifade etti.

7 BÖLGE BELİRLENDİ

İhaleyi kazanan firmanın belirlenen 7 bölgede bin-bin 700 megavat arası bir kapasitede rüzgâr enerjisi üretmek için faaliyet göstereceğini anlatan Ataseven, bunun 700 megavatının Edirne-Kırklareli- Tekirdağ'da, 200 megavatının Ankara-Çankırı-Kırıkkale'de, 200 megavatının Kayseri-Niğde'de, 200 megavatının Sivas'ta, 150 megavatının Malatya'da, 150 megavatının Bilecik-Kütahya-Eskişehir'de, 100 megavatının ise Burdur-Denizli- Uşak'ta kurulabileceğini anlattı. Toplamda yatırımcı için bin 700 megavatlık bir kapasite tahsisi öngörüldüğünü söyleyen Ataseven, "Edirne bölgesine 700 megavat tahsis edilmesi arz güvenliği açısından düşünüldü. Enerji Türkiye'nin doğusunda üretiliyor, batısına transfer ediliyor. Trakya'yı beslemek için hem Çanakkale'den hem de İstanbul Boğazı'ndan geçiş oluyor. Bunun yerine 'Trakya'da üretim yapalım ve orada tüketelim' mantığı güdüldü" şeklinde konuştu.