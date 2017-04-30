Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Ataseven, bin megavatlık rüzgâr santrali ile yaklaşık 1 milyon 200 bin haneye elektrik sağlanabileceğini söyledi. 1,2 milyar dolarlık söz konusu YEKA projesi için 22-27 Temmuz tarihleri arasında teklifler alınacağını hatırlatan Ataseven “Bir ay içerisinde biz bu tekliflerin sonuçlandırılmasını öngörüyoruz. 2020’nin ortasında da 7 bölgedeki projelerin lisanslanmış olması bekleniyor. İnşaatın yaklaşık 3 yıl süreceğini öngörürsek aslına bakarsanız bu projelerin nihai olarak işletmeye girmesi 2023’ün ortalarını bulacak” ifadelerini kullandı. Belirlenen bölgelere ilişkin kapasiteler hakkında bilgi veren Ataseven “700 megavatı Edirne-Kırklareli-Tekirdağ’da. Ankara-Çankırı-Kırıkkale için 200 megavat, Kayseri-Niğde için 200 megavat, Sivas için 200 megavat, Malatya için 150 megavat, Bilecik-Kütahya-Eskişehir için 150 megavat, Burdur-Denizli-Uşak için de 100 megavat olmak üzere toplamda bin 700 megavatlık bir kapasite tahsisi öngörülüyor” diye konuştu. 1 milyon 200 bin hanenin elektriğinin buradan karşılanacağına dikkat çeken Ataseven, şartnamede santralin yüzde 65’inin yerli olması şartının arandığını ayrıca ihaleyi kazanan firmanın 10 yıl boyunca 50 milyon dolarlık bir AR-GE yatırımı yapacağını kaydetti.