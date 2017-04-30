Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da yeni yatırım ürünleri için yapılan çalışmalar gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ; popüler diziler ve köprüler dâhil, getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. İlk olarak Diriliş Ertuğrul dizisini halka açmayı planladıklarını anlatan Karadağ; “reyting, reklam, dış ülkelere satış” gibi unsurlardan kaynaklanan gelirlerin, özel bir bono şeklinde sunulacağını ifade etmişti. Yeni yapımları takibe aldıklarını anlatan Himmet Karadağ, “Diriliş Ertuğrul’dan sonra, şimdi de Survivor için Acun Ilıcalı ile görüşeceğiz. Ben Survivor’ı bile borsada satacağım. Bu yapımı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey’den randevu istedik” şeklinde konuştu.