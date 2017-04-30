Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönemde miktar bazında ihracat rakamlarına bakıldığında baklagillerde yaklaşık yüzde 20, mercimekte yüzde 50, mısırda yüzde 315, kırmızıbiberde yüzde 20, buğdayda ise yüzde 32 artış yaşandığını vurgulayan Tüfenkci, "2016-2017 yılları ilk üç aylık ihracatımızdaki eğilimler birlikte değerlendirildiğinde, bazı tahıl ve bitkisel ürün gruplarındaki fiyat artışlarının ihracat nedeniyle dış talep kaynaklı olduğu düşünülebilir. Dış talebin artması, üretimi ve arzı belirli olan bu ürün gruplarında yukarı yönlü fiyat hareketliliğine sebep olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Dövizdeki yükselme sebebiyle üreticilerin ihracat iştahının arttığı belirtiliyor.