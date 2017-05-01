Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domatesin ekim alanının 2014 ve 2016 yıllarında 1.2 milyon dekar olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, 2014'te 7.9 milyon ton olan üretim miktarının 2016'da 8.6 milyon tona yükseldiğini kaydetti. Rusya'nın uyguladığı kısıtlamalara rağmen domates ihracatında yaklaşık yüzde 40 artış gözlendiğini dile getiren Tüfenkci, yılın ilk üç ayında 123 milyon dolara 200 bin ton domatesin ihraç edildiğini belirtti. Tüfenkci, 2016'nın ilk çeyreğinde ise 80 milyon dolara 143 bin ton domates ihracatının gerçekleştirildiği bilgisini verdi.