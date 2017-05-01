Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 238 liraya kadar düştü. 24 ayar has altın 144 liranın hemen üstünde işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı 133 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...

     Altın    144,37    144,41    % -0,32    08:28
     Bilezik (22 Ayar)    132,83    132,93    % 0,00    13:00
     Altın Ons    1.263    1.263    % -0,40    08:41
     Has Altın Gram    145,65    145,76    % 0,00    13:00
     Altın KG-Dolar    40.418    40.429    % -0,38    08:26
     Altın KG-Euro    37.428    37.446    % 0,24    12:54
     Cumhuriyet Altını    967,00    977,00    % 0,62    12:23
     Tam Altın    961,26    985,32    % 0,25    13:00
     Yarım Altın    464,61    476,63    % 0,25    13:00
     Ceyrek Altın    233,03    238,31    % 0,25    13:00
 