Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 238 liraya kadar düştü. 24 ayar has altın 144 liranın hemen üstünde işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı 133 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...

Altın 144,37 144,41 % -0,32 08:28

Bilezik (22 Ayar) 132,83 132,93 % 0,00 13:00

Altın Ons 1.263 1.263 % -0,40 08:41

Has Altın Gram 145,65 145,76 % 0,00 13:00

Altın KG-Dolar 40.418 40.429 % -0,38 08:26

Altın KG-Euro 37.428 37.446 % 0,24 12:54

Cumhuriyet Altını 967,00 977,00 % 0,62 12:23

Tam Altın 961,26 985,32 % 0,25 13:00

Yarım Altın 464,61 476,63 % 0,25 13:00

Ceyrek Altın 233,03 238,31 % 0,25 13:00

