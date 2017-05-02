Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Türkiye’nin en büyük etkinliklerinden biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarlarının 13’üncüsü IDEF 2017, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve TSK Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Fuara 50’ye yakın ülkeden 700’e yakın firmanın katılması bekleniyor. 1993 yılından itibaren iki senede bir tekli yıllarda icra edilmekte olan IDEF’in bir önceki fuarını toplam 110 ülkeden 59 bin 715 profesyonel ziyaret etmişti. Bu yıl ki fuarın da benzer sayıda konuk tarafından ziyaret edilmesi planlanıyor. Fuarda birçok milli silah da ilk defa kamuoyuna ve ziyaretçilere tanıtılacak. Türkiye’nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN yerli KAAN füzesi ve silah sistemi ile son dönemde dikkati çeken ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemini ilk kez IDEF’te tanıtacak. ATAK helikopteri pilotlarının eğitimi için üretilen simülatörler de özel bir versiyonla ilk defa sergilenecek. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’nun yüksek hareket kabiliyetine sahip 6x6 araç üzerine monteli 155 milimetre silah sistemi geliştirme projesi Yavuz obüs sistemi de ilk kez sergilenecek sistemler arasındaki yerini alacak. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın, geleneksel ürünlerinin yanı sıra yeni geliştirilen ve son dönemde kullanıma sunulan 4 ürünü fuarda sergileyeceklerini açıkladı. ASELSAN’ın elektromanyetik top sistemi de sergilenecek ürünlerden olacak.

İHRACAT GÖZ DOLDURUYOR

Savunma ve havacılık sanayisi, geçtiğimiz yıl 1,68 milyar dolarlık ihracata imza attı. Son 5 yılda ihracatını 2’ye katlayan sektör, bu dönemde 7,6 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 arttı. Böylece 2015’te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 1 milyar 677 milyon 513 bin dolara çıktı.