Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5500 liradan alınan dolar 3,5520 liradan satılıyor. 3,8770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8790 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5480 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8670 lira olmuştu.