Kapalıçarşı'da 3,5500 liradan alınan dolar 3,5520 liradan satılıyor. 3,8770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8790 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5480 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8670 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
02.05.2017 - 09:13 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5520, avro 3,8790 liradan haftaya başladı.
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469602 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/469602.aspx
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