Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,5520 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, 3,54'ün altına gerileyerek 2017 yılı Ocak ayı başından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Kur gün içinde 3,5318 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 3,5330 seviyesinden işlem görüyor.