Güne 3,5520 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, 3,54'ün altına gerileyerek 2017 yılı Ocak ayı başından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Kur gün içinde 3,5318 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda 3,5330 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar 3,54'ün altına geriledi
02.05.2017 - 15:24 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar, TL karşısında 3,54'ün altına gerileyerek 2017 Ocak ayı başından itibaren en düşük seviyesini gördü.
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