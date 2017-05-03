Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl istanbul

Teknoloji geliştikçe, bankacılık sektörü de çığır açan uygulamaları hayata geçiriyor. 2016’da mobil bankacılığa şifresiz giriş sağlayan “Göz-ID” özelliğini Avrupa’da ilk defa kullanıma sunan Yapı Kredi, hayatı oldukça kolaylaştıracak yeni uygulamaları devreye aldı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcıları Yakup Doğan ve Cahit Erdoğan, düzenledikleri basın toplantısıyla yeni uygulamaları tanıttı. Yakup Doğan “Sektöre MobilMatik dediğimiz, ATM gibi yeni bir cihazı entegre ediyoruz. Mobil şubenize gireceksiniz, çekmek istediğiniz para miktarını tuşlayacaksınız, sistem sadece bu işlem için tek kullanımlık özel bir QR kodu üretecek, bu kodu MobilMatiklere okutarak paranızı çekeceksiniz. Yani cihaza dokunmadan, sadece 11 saniyede para çekme işleminiz tamam. Aynı şekilde, para yatırmak da mümkün olacak. ATM’lerimiz de bu işlemle uyumla hale getiriliyor. MobilMatikleri ise hızlı nakit ihtiyacının yaşandığı noktalarda yayacağız” dedi.

PANİK YOK ARTIK

Mobil uygulamalarını ‘Bankanın Uzaktan Kumandası’ olarak konumlandırdıklarını belirten Yakup Doğan, diğer yeniliklerini de şöyle anlattı: Yapı Kredi Mobil’e giren müşterilerimiz, ‘Şube Randevusu Alma’ özelliğiyle diledikleri şubeden, öncelikli sıra numarası ve randevu alabilecek. Şubeden bireysel ihtiyaç kredisi kullanan müşterilerimiz artık Yapı Kredi Mobil şifreleri ile, kâğıtsız imzasız sözleşme onayı verebilecekler. Böylece zamandan tasarruf edecekler. Ayrıca kartlarını kaybedenler, mobil şubedeki ‘Panik Yok Butonu’ ile bu kartları geçici olarak kullanıma kapatabilecekler.