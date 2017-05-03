Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-mart döneminde yüzde 6,4 gerileyen turist sayısı, nisan ayı itibarıyla yükselişe geçti. Kültür turizmi ile öne çıkan GAP bölgesi ile deniz ve güneşinin yanı sıra tarihiyle de gözde olan Antalya başta olmak üzere turist sayısında hızklı artış dikkat çekti. Antalya Valiliği verilerine göre, kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttı. En büyük artış, yüzde 1.455, başka bir deyişle 15 kat büyüyen Rus turist rakamlarında oldu. Geçen yılın nisan ayında sadece 12 bin 144 kişinin geldiği Rusya’dan, bu yılın nisan ayında 188 bin 914 Rus turist geldi.

GAP’IN BAŞKENTİ REKOR PEŞİNDE

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa’da bu yıl yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sayesinde her anlamda gelişme kaydeden kent, turizm sektöründen de payına düşeni almak istiyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bölgenin hareketli günler geçirdiğini belirterek “2017’nin ilk 3 ayında 250 bin kişi şehrimizi ziyaret etti. Bu, geçen yıla göre yüzde 40 artışı gösteriyor. Rakama bakıldığında bu yıl 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz” diye konuştu. Çiftçi, şimdiye kadar kente en yüksek sayıda turistin, 2014 yılında geldiğini, o yıl 860 bin turist ağırladıklarını söyledi.

GEZGİNLERİN YENİ GÖZDESİ ŞANLIURFA

∂ Kentte en fazla ilgi; Hazreti İbrahim’in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki kutsal mekânlara gösteriliyor. Güneşin doğuşuna yakın Urfa Kalesi’ne çıkıp, şehrin güneşle dansını izleme fırsatı bulan turistler, tarihî Ş.Urfa sokaklarını gezdikten sonra birbirinden lezzetli yöresel yemekleri tadıyor. Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen, bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, dünyada eşi bulunmayan konik kubbeli evleriyle turistlerin ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.