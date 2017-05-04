Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Rus lider Vladimir Putin’in daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üst düzey bir heyet Rusya’ya giderken siyasi ve bölgesel konuların dışında en önemli gündem maddesi ikili ekonomik ilişkiler oldu. Ziyaretin ekonomik ayağında, Rusya’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Türk vatandaşlarının çalışma izinleri, vize gibi konularda da görüşmeler yapıldı. Zirvenin ardından Erdoğan yaptığı açıklamada “Domates dışında bütün konularda mütabık kaldık. Türk domatesinin Rusya pazarında olmasını arzu ederdik, belki ara formüllerle bu süreci aşarız” diye konuştu. Rusya lideri Putin ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleşme sürecinin tamamlandığını belirterek, “Ortak iş birliğine dönüyoruz. Ticarette milli paraların kullanılması kararını aldık, Ticaretimizdeki düşüşü durdurduk ve artıya geçtik. Her iki tarafta 110 milyar dolarlık bir anlaşma sözkonusu. Bir milyar dolarlık ortak yatırım konusunda anlaştık. Enerji ve turizm konularını etraflıca ele aldık” dedi. Rusya Mart ayında soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil gibi ürünlerin yasağını kaldırmıştı. Bu görüşme ile birlikte Rusya’nın Türkiye’den tavuk eti, biber, marul, hindi eti, salatalık, turşu, üzüm, elma, armut ve çilek gibi ürünlere yönelik ithalat yasağının kaldırılması bekleniyor.

AKKUYU’DA HER GÜN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Rusların inşa ettiği Akkuyu Nükleer Santrali için her günün önemli olduğunu söyledi.