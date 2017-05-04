Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayisinin yerlilik oranını gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirten TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün "Bu projeyle gelişmiş ülkelerde %95 seviyelerinde olan, ancak ülkemizde uzunca bir süredir %50 seviyesini aşamayan savunma sanayii yerlilik oranını, gelişmiş ülke seviyelerine çekecek bir proje modeli hayata geçirdik. Bu proje sayesinde yurt içi ihtiyacı karşılayacak ve aynı zamanda yabancı ülkelerin savunma amaçlı ürünlere uyguladığı sınırlamaları ortadan kaldırarak yeni ihracat imkanları oluşturacağız. Projemizin ilk ürünü olan ve mühendislerimiz tarafından geliştirilen “Hafif Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç”, özgün tasarımı ve yüksek yerlilik oranı ile savunma sanayiinde Türkiye’nin gücünün önemli bir göstergesini oluştururken, yurt dışı savunma sanayisinde öne çıkan bir araç haline gelecek” dedi.

MODERN VE MODÜLER MENTAP

Hafif sınıftaki ilk ürününün teknik özelliklerine ilişkin Öğün şunları söyledi: “Yüksek yerlilik oranı hedefimiz doğrultusunda TÜMOSAN AR-GE ekibi, dünya genelindeki modern askeri araç projelerini inceleyerek ve ülkemize rekabet avantajı sunacak tasarımı yaparak, 4X4 hafif taktik tekerlekli zırhlı aracımızı ortaya çıkardı. Aracın modern tasarımı, modüler ve farklı kullanım amaçları için uyarlanabilir alt yapısı ile gelişen Türk Savunma Sanayisinin yurt içi ve yurt dışında başarılı bir temsilcisi olmayı hedefliyoruz.”

YERLİ VE YABANCI ÜRETİCİLERLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Kurtuluş Öğün, modern taktik tekerlekli zırhlı araçların ihtiyacı olan alt sistemleri oluşturan güç aktarma ve bağımsız süspansiyon sistemi geliştirme çalışmalarını da hayata geçirdiklerini aktardı. Öğün, “Araç sayesinde savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik alt sistemlerin tasarım ve üretim kabiliyetini de kazandık. Geliştirdiğimiz alt sistemlerin yurt içi ve yurt dışı araç üreticileri ile ortak kullanımına yönelik iş birliği imkânlarına her zaman açığız” dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 99 YERLİ ZIRHLI ARACI PUSAT'IN ÖZELLİKLERİ

Yüksek yerlilik oranı: TÜMOSAN’ın tasarlayıp ürettiği milli motor, şanzıman, güç aktarma ve süspansiyon ve elektronik sistemler kullanıldığı için yerlilik oranı %100’e yakın

Yüzde 30 yakıt tasarrufu: TÜMOSAN tarafından geliştirilen ve yüksek verimlilikte çalışan yeni nesil 4 silindirli TÜMOSAN motoru, otomatik TÜMOSAN şanzımanı ve güç aktarma sistemi ile %30 yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Modüler tasarım: Farklı silah ve balistik koruma sistemleri ile elektronik donanımların entegrasyonu sayesinde aracın tasarımı istenilen görev profiline uygun hale getirilebiliyor.

Dengeli zırh koruması, hareket ve taşıma kabiliyeti: TÜMOSAN tarafından geliştirilen bağımsız süspansiyon sistemi ile arazi şartlarında yüksek manevra kabiliyetine, yüksek performansa sahip dizel motoru ile daha uzun menzil taşıma kabiliyeti ile tehdit ortamının gerektirdiği zırh korumasına sahip.

Emniyet ve TSK ihtiyacını karşılayacak Öğün, askeri araç ailesi konseptinde çalışmalara başladığı hafif sınıftaki ilk üyesi TÜMOSAN PUSAT’ın geliştirilmesinden sonra orta ve ağır sınıfta ve yine %100’e yakın yerlilik oranı hedefi ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Öğün, öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçlerinin ihtiyaç duyduğu taktik tekerlekli araçları, bir araç ailesi oluşturacak şekilde geliştireceklerini vurguladı.

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