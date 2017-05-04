Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5350 liradan alınan dolar 3,5370 liradan satılıyor. 3,8530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8550 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8530 lira olmuştu.