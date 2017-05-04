Kapalıçarşı'da 3,5350 liradan alınan dolar 3,5370 liradan satılıyor. 3,8530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8530 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
04.05.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5370, avro 3,8550 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5350 liradan alınan dolar 3,5370 liradan satılıyor. 3,8530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8550 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
470195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470195.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER