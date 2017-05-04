Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından tarımsal ürünlerde uygulanan ithalat yasakları Türk ve Rus liderlerin temasları sonucu bir bir kalktı.

Domatesteki yasağın kalkması için gözler, 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması beklenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün 25'inci kuruluş yıl dönümü zirvesinde olacak.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın domates üretiminde ve ihracatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, domateste yasağın kalkmamış olmasının üreticileri etkileyeceğini söyledi.

Antalya'da birkaç gün sonra domates başta olmak üzere örtü altı tarım üretiminin artacağı bir döneme girileceğine dikkati çeken Çandır, "Özellikle bu dönemde ihracatın açılma ihtimali bizleri son derece mutlu etmişti, ancak ne yazık ki domatesle ilgili yasak kalkmadı. Biz hala üretici olarak umutlarımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Soçi'de gerçekleşmedi ama 22 Mayıs'ta müjdeli haberi alırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Başkanı Cüneyt Doğan da domatesin Antalya için çok önemli bir ürün olduğunu, kentteki sera üretiminin yüzde 60'ının domatesten oluştuğunu belirtti.

Doğan, tarım ürünleri ihracatı için yeni pazarlar bulunması gerektiğine işaret ederek, "Rusya tarafı kendi üreticisini korumak için birkaç yıl daha yasağın sürecini söyledi. Avrupa'nın da üretimi var ama belli dönemlerde vergileri artırarak kendi üreticilerini koruyorlar. Rusya da kendi üreticisini kollayacak şekilde vergi koyma yöntemi seçseydi daha uygun olurdu. Yeni pazarlar bulmalı, ürünlerimizi çeşitlendirmeliyiz. Gerekirse pazara göre ürün üretmemiz, Rusya'nın yasakları kaldırdığı ürünlere yönelmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

259 MİLYON DOLARLIK PAZAR

Rusya, Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları aşamalı olarak kaldırırken, iki ülke liderlerinin görüşmelerinin ardından domates haricinde tarımsal ürünlerin ithalatındaki yasakların kalkacağı ifade edildi. Rusya'nın ithalat yasağını sürdürdüğü ürünlerin 2015 yılındaki toplam ihracat tutarı 425 milyon doları aşarken, bunların arasında domates ihracatı 258,8 milyon dolarlık paya sahipti. Türk üreticiler ve ihracatçılar ise bu açığı başka pazar ülkelerle kapatmaya çalışıyor.