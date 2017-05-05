Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11.5 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon verileri, zam oranı için ipuçlarını verdi. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.71'lik enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 5.71'lik zam ortaya çıktı. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da düşecek. Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Temmuz zammını da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bunun 4 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.71 çıktı. 2 aylık enflasyon verisinin daha eklenmesiyle kesin zam oranı ortaya çıkacak.

HESAPLAMA NASIL OLACAK

Yüzde 5.71 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 482 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 883 liraya, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 287 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 950 liradan bin 5 liraya yükselecek. Halen bin 500 lira alan emeklinin maaşı 85 lira artışla bin 585 liraya, 2 bin lira alanın maaşı 114 lira artışla 2 bin 114 liraya çıkacak.

EN AZ BİN 771 TL

Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 3 zam almıştı. Toplu sözleşmeye göre Temmuz'da ise memur emeklilerine yüzde 4 zam ve ayrıca ilk 6 aylık dönemde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 5.71 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkı yüzde 2.71... Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre fark azalacak ya da artacak. Mevcut rakama göre, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 2.71 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam ile bin 658 liradan bin 771 liraya çıkacak.

Kaynak: Takvim