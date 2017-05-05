Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5540 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olmuştu.