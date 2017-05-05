Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5540 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
05.05.2017 - 09:09 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5720, avro 3,9240 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9240 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Dolar,
470508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/470508.aspx
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