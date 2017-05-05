Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da 141,25 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 231 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...



Gram altın yaklaşık 4 ayın en düşüğünde





Altının gram fiyatı, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü.



Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 140,4 liraya inen altının gram fiyatı, gerileyişini bugün de sürdürerek 140,1 lira ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.45 itibarıyla gram altın 141 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün günü yüzde 1,5 azalışla 1.237,6 dolardan tamamladı. Ons altın bugün ise 1.233 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilmesinin ardından şu dakikalarda 1.236 dolardan alıcı buluyor.