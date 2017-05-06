Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Kartal, Maltepe ve Pendik bölgesinde lüks yatırımlar hayata geçiren DAP Yapı, ‘teras’ konseptli yeni projesini satışa çıkardı. 500 milyon lira yatırım değeri olan Teras Kule’de metrekare birim fiyatları 6 bin 680 liradan başlıyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim sağlanan Teras Kule’de, birbirinden farklı stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 alternatifleri sunulan 364 rezidans, 25 ofis ve 11 mağaza yer alıyor. Teras Kule’de büyüklükleri 38 m² ile 281 m² aralığında olan rezidanslar 370 bin TL, 40 m² ile 74 m² aralığındaki ofisler ise 352 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Toplam 400 bağımsız üniteden ve iki bloktan oluşan Teras Kule’nin, 2019 yılında teslim edilmesi öngörülüyor. Projede vade farksız 120 ay ödeme imkanı da sunuluyor. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Kartal’da yükselecek proje ile daha önce hayata geçirdikleri Adam Kule, Vazo Kule, Tango ve Burgu Kuleler gibi yeni bir konsept oluşturduklarını belirterek, “Teras Kule’de gökyüzü bahçeleri gibi simgesel bir proje geliştirdik. Daha önce geliştirdiğimiz projelerde olduğu gibi yatırımcılara yüksek prim sağlayacağız” dedi. Projenin Anadolu yakasının tam merkezinde yer aldığına işaret eden Ziya Yılmaz, bölgenin Türkiye ekonomisinin yüzde 40’ını temsil ettiğini kaydetti. Projedeki bütün ünitelerde 100 metrekareye kadar teraslar sunacaklarını ifade eden Yılmaz, “Yeni projemiz için lansman fiyatlarından yararlanılmasını ve gökyüzünde domates ve biber yetiştirilecek, huzur veren yaşam için halkımızı sadece 2 bin 200 TL taksitle bu projeye davet ediyoruz” diye konuştu.

MASLAK-LEVENT’İ GEÇER

Kartal’ın son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak beyaz yakalı ve gelir düzeyi yüksek genç kitle tarafından da sıklıkla tercih edildiğini anlatan Yılmaz, Kartal’ın hem sosyo-kültürel, hem ekonomik, hem de merkezi konumuyla kazandırdığını söyledi. Yılmaz, “Her yerin merkezinde. Böyle bir sahil hattı dünyada bile az bulunur. Ayrıca ulaşımın her türlüsünün merkezi konumunda yer alıyor. Bu nedenle başka bir ilçe yüzde 10 kazandırıyorsa Kartal yüzde 20 kazandırıyor” ifadelerini kullandı. Bölgenin Maslak-Levent’ten daha değerli bir yer olacağını anlatan Yılmaz, bölgede 3 yıl sonra 10-12 bin liranın altında daire bulunmayacağını savundu.

HERKES EV ALABİLSİN

Teras Kule projesinde pek çok ödeme seçeneğinin yanı sıra 120 ay vade farksız ödeme imkanının önemine dikkat çeken Yılmaz “Bizim projelerimizde hep belli bir gelir düzeyinde insanlar alım yapıyor. Bizde bu ödeme alternatifleriyle bunu biraz daha geniş bir potansiyele yaymak istiyoruz. Böyle simge bir projede herkes ev sahibi olabilsin istiyoruz” dedi.