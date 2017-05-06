Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada nüfus artış hızı açısından önde olan Müslüman nüfus, 155 milyar dolarlık seyahat pazarı oluşturuyor. Ödeme teknolojileri devi Mastercard ile Müslüman dünyanın turizm ihtiyaçlarına cevap veren en büyük şirketlerden CrescentRating, ‘Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi’ raporunu hazırladı. Bu yıl 7’ncisi yayınlanan ve 130 ülkeyi inceleyen rapora göre, Malezya hâlâ Müslümanların en fazla tercih ettiği ülke konumunda. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Türkiye takip ediyor. Bu ülkelerin ardından Suudi Arabistan, Katar ve Fas geliyor.

DÜNYANIN YÜZDE 26’SI

Rapora göre dünyada en hızlı artan kesim olan Müslüman nüfus, 2030 yılında toplam dünya nüfusunun yüzde 26’sını teşkil edecek. Bu da, birçok ülke ve sektörün, Müslüman turistlere yönelik hizmetlere yönelmesine sebep oluyor. Rapora göre global ekonomide Müslümanlara yönelik yiyecek, konaklama, hizmet ve yaşam stilinden oluşan toplam 2-3 trilyon dolarlık Müslüman tüketim pazarının, sadece 155 milyar dolarlık kısmını seyahat pazarı oluşturuyor.

Müslüman turist tatilde ne istiyor?

∂ Seyahat kolay olsun

∂ İslami şartlar ve aile değerlerine uysun

∂ Helal gıdaya dikkat edilsin

∂ Kadın ve erkeklere ayrı spa merkezi olsun

∂ Müslüman kadının şartlarına uyum sağlasın

∂ Müslüman ve Müslüman olmayan turist arasında denge kurabilsin

Türkiye ilk tercihlerden biri

∂ Malezya, yüzde 82,5’lik memnuniyet endeksiyle 7 yıldır üst üste Müslümanların en çok gittiği ülke oldu.

∂ Birleşik Arap Emirlikleri 72,6 puana sahip ve ikinci.

∂ Endonezya üçüncü sırada.

∂ Türkiye, 130 ülke arasında

dördüncü sırada.

∂ İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan ülkeler arasında olan Singapur ve Tayland Türkiye’yi takipte.

∂ Birleşik Krallık 20’nci, Japonya 32’nci, Fransa 32, ABD 36, Almanya ise 41’inci sırada yer alıyor.

Ulaşımda açık ara birinciyiz

Türkiye, Müslüman turistler arasında ulaşım kolaylığı, vizesiz seyahat, bütün dünya ile havaalanı bağlantısı gibi imkânları açısından birinci sırada yer alıyor. Müslüman turistler, Türkiye’de ibadet imkânları ile yeme-içme konusunda adım atmasını bekliyor. Ulaşım imkânları bakımından Türkiye’yi, Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip ediyor.