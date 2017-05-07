Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD tarifeli uçuşlarında business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı. Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunuluyor. Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilirken, bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak siliniyor. İngiltere uçuşlarında tablet dağıtımına ise 12 Mayıs’ta başlanacak.

ABD’nin yasağı 8 ülkedeki 10 havalimanını kapsıyor. Yasak Türkiye’de İstanbul Atatürk Havalimanının yanı sıra Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt (Kuveyt) için geçerli. İngiltere’nin yasağı ise Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan’dan yapılacak tüm seferlerde uygulanıyor. Yasak doğrudan yapılan uçuşlarda geçerli. Örneğin İstanbul’dan Paris aktarmalı bir uçuşta bu yasak bulunmuyor.