Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurunda yaşanan hızlı artış sebebiyle hız kesen akıllı telefon satışları, yeniden artmaya başladı. Referandumun ardından döviz kurunda görülen gerileme, bazı telefon fiyatlarında yüzde 15’e varan düşüşlere sebep oldu. Fiyat düşünce, satışlardaki artış yüzde 35’i buldu. Piyasada, yaklaşan Anneler Günü, ardından Babalar Günü ve karne döneminin satışlardaki artışı hızlandıracağına dair beklenti yüksek. Yılın başından bu yana aylık telefon satışlarının 1,2 milyon adetten 850 bin adede gerilediğini söyleyen MÜBİSAD Başkanı Sinan Ekşi, “Daha çok 600-900 lira bandındaki modellerde gerileme var. Bu yıl rekor bekliyoruz” dedi. Geçen yıl 12 milyon 500 bin akıllı telefon satışı gerçekleşmişti.

Kayıt dışında patlama var

İç piyasada yüksek satış adetleri dikkat çekerken, kayıt dışı telefon satışlarının artışından da endişe ediliyor. Sinan Ekşi “Bu yüzden birçok ürüne uygulanan vergi indirimlerinin, cep telefonlarına da uygulanmasını bekliyoruz” dedi. Cep telefonundaki vergi yükünün sektörde toplanan vergiyi göreceli olarak azaltmaya başladığını savunan Ekşi “Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor” uyarısını yaptı.

Kaçak ve vergisiz 5 milyon telefon

MOBİSAD Başkanı Ekşi, kaçak ve vergisiz satılan cep telefonu adedinin yıllık 5 milyona ulaştığını tahmin ettiklerini belirterek, bir taraftan vergi ödemeden satılan milyonlarca telefon, diğer tarafta yasal yollardan aldığı telefonlarla bir anlamda vergi kaçıranların da vergisini ödeyen milyonlar olduğunu söyledi. Teknolojinin lüks olmadığını ifade eden Ekşi “Dünyanın geleceğini belirleyecek bilişim sektöründe vagon değil de, lokomotif olmak istiyorsak vergi indirimini teknolojiye yapmalıyız” dedi.