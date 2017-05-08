Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porshe’nin, Cenevre Fuarı’nda “Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu” sözleriyle tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk defa çıktığı Nurburing pistinde rekor tazeledi. Bir önceki nesle ait zamanı geçen GT3, efsanevi yarış pistinde 1 turu 7 dakika 12,7 saniyede tamamladı. Porsche Motorsporları ve GT Bölümü Başkan Yardımcısı Frank-Steffen Walliser “Birkaç yıl öncesine kadar bugün elde ettiğimiz zamanı ancak yarış donanımına ve lastiklere sahip otomobillerinin elde edeceği düşünülürdü. Yeni 911 GT3, bunu günlük kullanıma uygun donanım ile elde etti” diye konuştu. Porsche’nin fabrikasında yarış otomobillerinin üretildiği bantta imal edilen 500 HP gücündeki yeni GT3, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.