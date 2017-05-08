Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnaflara yaptığı alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak "Esnaf Kart" yakında kullanıma sunulacak.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, bir süredir üzerinde çalıştıkları Esnaf Kart uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Esnaf Kart projesinde sona yaklaştıklarını ifade eden Palandöken, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan kartın, talep eden tüm esnaf ve sanatkarlara ücretsiz dağıtılacağını belirtti. Palandöken, kartla başta akaryakıt olmak üzere tüm alanlarda esnaf ve sanatkarlara çok sayıda indirim sağlanacağını vurguladı.

Kartın kullanım alanları ve sağlayacağı faydalara işaret eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar hem ticari hem de bireysel araçları için başta akaryakıt, oto lastiği ve benzeri alanlarda, ailesi için yapacağı giyim, konaklama harcamalarında çok sayıda avantaja sahip olacak. Projemizin ikinci ayağı ise esnafın kendi arasında yaptığı alışverişlerde de bu indirimlerden yararlanmasıdır. Ülke genelinde bulunan 2 milyon esnaf, sanatkar ve aileleriyle birlikte 10 milyonu aşkın kişinin bu karttan yararlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK İNDİRİMİYLE BAŞLAYACAK

Palandöken, esnaf ve sanatkarların bu kartı yalnızca evleri için değil, dükkanlarına yapacakları alışverişte de kullanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ay projemizin ilk ayağında esnaf ve sanatkarlar indirimli elektrik kullanmaya başlayacak. 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen her esnaf ve sanatkar ister işletmesinde, ister evinde, isterse anne babasının evinde dilediği elektrik firmasından alacağı indirimli elektriği kullanmaya başlayacak. Esnaf ve sanatkar bundan sonra TESK üyesi olmanın avantajını hayatının her alanında hissedecek ve kullanacak."