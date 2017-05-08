Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 yükselişle 94.332,63 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 404,24 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile spor oldu. Cuma günü gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 94.106,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 93.928,39 puandan tamamladı.

Analistler, yeni haftanın açılışında TL'nin, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu belirterek, dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki değer kaybının BIST 100 endeksini desteklemeye devam edebileceğini kaydetti. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.900 seviyesinin destek, 95.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,7 artacağı öngörülüyor.