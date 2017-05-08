Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü 142,0 liraya kadar yükselen gram altın, dolar/TL'nin değer kaybına paralel düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 139,9 liradan tamamladı.Döviz kurlarının gerilemesine paralel bugün 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 139,1 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve saat 10.20 itibarıyla 140,0 lirada dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını 938 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel 3 haftadır değer kaybeden altının ons fiyatı, yeni haftaya artışla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kazancıyla 1.230,5 dolardan alıcı buluyor.AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron'un seçilmesinin, küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesine olumlu yönde destek verdiğini kaydetti.Memiş, dolar/TL'deki düşüşlerin altının gramını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 138 liranın destek, 142 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.