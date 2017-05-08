Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.



Yeniden yapılandırmayla ilgili düzenleme hakkında konuşan Ağbal şunları söyledi: "Geçen yapılan yapılandırmaya başvuran mükellefler için ocak ayındaki ödemeleri mayıs ayına ertelemiştik. Mayıs ayında mükelleflerin ödemesini yapması gerekiyor. Bu son derece önemli. Müracaat etmiş vatandaş ilk iki taksiti yatırmazsa kanunun getirdiklerinden yararlanma şansını kaybediyor. Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Yeni kanuna özel hüküm koyduk. Mayısta taksiti ödemeyenler yeni kanundan yararlanamıyorlar. Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin. 19 milyar lira yapılandırma kanunu kapsamında tahsilat yaptık."



"ZORDA OLAN MÜKELLEFE KOLAYLIK SAĞLANIYOR"



Yeni yasa teklifiyle ilgili olarak Ağbal, "Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunları çıkarıyoruz. Vatandaş borcunu normal süresinde ödeyemiyor, borçları ödeme için imkan getirelim. Borcunu yatıran vatandaşlar da var. İleriye dönük genel yapılandırma kanunları çıkarmayalım dedik. Yeni bir sistem kuralım. Çalışma sonucunda var olan tecil düzenlemesine yeni bir müessese getirdik. Mali durumuna göre mali durumu çok zor durumda olan mükelleflere imkan sağlıyoruz. İlk olarak en az üç yıl süreyle vergi mükellefi olduğunuzu göreceğiz. İki, böyle bir zor durumdaysanız bütün beyannameleri zamanında verin. Üçüncü olarak herhangi bir vergi borcunuz geriye dönük bir yıldan fazla olmasın. Böyle bir mükellefe borcun taksitlendirme süresi 36 ay. Borçlunun mali durumuna bakınca bu sürede ödeyemediğine kanaat getirilirse 60 aya uzatabiliyoruz. Teminat konusunda kolaylıklar getiriyoruz. Geçmişe dönük gecikme zammı var. Burada da diyoruz ki, yeni yapılandırma sisteminde tecil faizi oranını aşağı çekme imkanı getiriyoruz. Amacımız vatandaşın borcunun ödemesini sağlamak" dedi.



"BAKANLAR KURULU'NA ŞİRKETE ÖZEL YETKİ VERİLMİYOR"



"Kanun hiçbir şekilde şirket bazında bir yapılandırma imkanı vermiyor" diyen Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu'nun hiçbir şirkete özel karar vermeyeceğini, genel kurallar belirleneceğini ifade etti.



Ağbal, idari para cezalarının artık sistem üzerinden elektronik olarak gönderileceğini belirtti.



Yeni hazırlanan yapılandırma kanunu hakkında konuşan Ağbal, "Daha önceki kanunun kapsamadığı 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 arasındaki alacaklar bakımından bir kanun yapmayı doğru bulduk. Bununla ilgili tasarıyı Meclis'e sevk ettik. Önceki kanunla aynı alacaklar söz konusu. Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, askerlik, seçim, nüfus para cezalarını kapsayacak bir düzenleme yaptık" diye konuştu.



"YENİ REFORM PAKETİ SANAYİCİYE YÖNELİK"



Ekonomik reform paketi hazırlığına yönelik olarak Ağbal, "Üretim reform paketi, sanayileşme noktasında sanayicinin yüklerinin kaldırılması, OSB'nin gelişmesini içeren bir yasal düzenleme. OSB'de emlak vergilerinin kaldırılması, yatırımcılara arsa tahsisinde kolaylık sağlanması gibi birçok alanda yeni kolaylık getiriyoruz" dedi.



Maliye Bakanı, memurlarla zam pazarlığı süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Memur-Sen memurları temsilen masaya oturacak. Kamu çalışanları hiçbir zaman enflasyona ezdirilmedi. Reel büyümeden katkı aldılar. Toplu sözleşmeye çok önem veriyoruz. Gelecek talepleri tek tek masaya yatıracağız. Bütçe imkanlarını dikkate alacağız" dedi.