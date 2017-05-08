Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu açık arttırma 23 Mayıs 2017 Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ, Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da toplam 411 bin 151,65 metrekare büyüklüğünde 114 adet arsayı yaklaşık 407 milyon TL muhammen bedelle 'açık arttırma' yöntemi ile satışa sundu. Müzayede 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde yapılacak.