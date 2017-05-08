Söz konusu açık arttırma 23 Mayıs 2017 Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ, Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da toplam 411 bin 151,65 metrekare büyüklüğünde 114 adet arsayı yaklaşık 407 milyon TL muhammen bedelle 'açık arttırma' yöntemi ile satışa sundu. Müzayede 23 Mayıs 2017 tarihinde saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde yapılacak.
TOKİ 114 arsayı satışa çıkardı
08.05.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 08.05.2017 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da 114 adet arsayı yaklaşık 407 milyon TL muhammen bedelle 'açık arttırma' yöntemi ile satışa sunuyor.
Etiketler : toki,haberler,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,Adana,Ankara,Diyarbakır,Elazığ,Gaziantep,Giresun,İstanbul,İzmir,Karabük,Samsun,Siirt,Tekirdağ,Trabzon,Van,
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