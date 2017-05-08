Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron’un kazanmasının, Fransa ve Avrupa’da yakın vadede sert politik şok riskini azalttığını belirtti.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Seçim sonucu Fransa’nın AB ve Avro Bölgesi üyesi olarak kalacağı yönündeki beklentimizi destekliyor. Seçim sonucu, mart ayında Fransa’nın AA seviyesinde olan kredi notunu ve durağan not görünümünü teyit ettiğimiz zamandaki beklentilerimizle uyumlu.“ ifadelerine yer verildi.Açıklamada Fransa’da haziran ayında yapılacak olan parlamento seçimlerinden çıkacak sonucun son derece önemli olduğu vurgulandı.