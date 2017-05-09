Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları dün kapanışta yükseliyor olarak görüldü, bu durum yatırımcılarının içini biraz olsun rahatlattı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 232,01 liradan işlem görürken gram 141,63 liradan satıldı. Bugünün altın piyasasıyla ilgili güncel bilgiler ulaştığında haberimizde yer alacaktır. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler ve uzman yorumları...

Altın 7 haftanın en düşük seviyesi yakınında

Altın, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz açıklamaları ile yedi haftanın en düşük seviyesi yakınında kaldı.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz görünümüne ve aralarında kademeli faiz artırımlarını savunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in de bulunduğu Fed yetkililerinden gelen yorumlara çevirmeleri ile birlikte yedi haftayı aşkın bir sürenin en düşük seviyesi yakınında kaldı.



Altının onsu yüzde 0.1 yükselerek ons başına 1,227.97 dolara çıktı. Metal Pazartesi günü, erken saatlerde 1,221.21 dolara kadar düştükten sonra, yüzde 0.1 kayıpla, 15 Mart'tan bu yana en düşük kapanışı olan 1,226.23 dolardan günü tamamladı.



Mester, Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede, "Hedeflerimize doğru ilerlemenin devam ettiği bu ortamda, faizleri yükseltmemiz gerek, çünkü aksi halde, geride kalacağız ve ardından bunun sonucu hiç iyi olmaz" dedi.



Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Fed yetkililerinin, Mester'ın Fed'in olumlu ekonomik koşullara dayanarak faizi yükseltme yolunda olduğu mesajını güçlendirmesi ile birlikte, Fed'in bir sonraki faiz artırımı için yolu açıyor," dedi ve "Bu açık bir şekilde dolardaki gücü destekliyor" şeklinde görüş bildirdi.



Pan, piyasalarda risk almaya yönelik işlemlerin, ABD piyasalarının halen tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasından da destek bulduğunu sözlerine ekledi.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.5 arttıktan sonra fazla değişmedi.



Öte yandan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin düşük verimlilik ve işgücü büyümesinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya bulunmasından dolayı, faizin muhtemelen uzun bir süre daha düşük kalacağını söyledi.



ABD'de Pazartesi günü Nasdaq Bileşik Endeksi ve S&P 500 Endeksi rekor zirvelerden kapandı.



Çin'de Şanghay Altın Borsası'nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.1 düşerek 275.20 yuana indi.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, Aralık vadeli altın kontratları yatay seyrederek gram başına 278.60 yuanda kalırken, Haziran vadeli gümüş yüzde 0.3 düşüşle kilogram başına 3,922 yuana indi.



Spot gümüş yüzde 0.4 yükselerek ons başına 16.2966 dolara çıkarken, platin fazla değişmeyerek ons başına 918.38 dolarda kaldı ve palladyum yüzde 0.2 düşerek ons başına 809.25 dolara indi.