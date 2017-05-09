Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimini Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un kazanmasının ardından iyimser havaya girerken ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanlarının, faiz artırımı ve zamanlamasıyla ilgili açıklamaları ile de yön arayışında.Dün Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Chicago Küresel İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmeyi geciktirmesi durumunda bunun ekonomide resesyona neden olabileceğini vurgularken, "Bir sonraki normalleşme adımını atmakta çok gecikirsek, iş gücü piyasasının sürdürülemez biçimde sıkılaştığı ve fiyat baskılarının aşırı olduğu bir durumla karşılaşacağız. Bu durumda (faiz) oranlarını hızlıca yükselterek resesyon riskine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise, Fed'in faiz oranlarının düşük seviyede olduğunu ve faizlerin gelecek dönemde çok artmasının beklenmediğini, Fed'in faiz artırımında acele davranmaması gerektiğini ve söz konusu unsurları da göz önüne alması gerektiğini dile getirdi.Fed yetkililerinin açıklamalarıyla dolar endeksi 99 seviyesinin üzerine çıkarken, New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay tamamladı.Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03 artış kaydederken, Standard & Poor's 500 Endeksi yatay bir seyirle günü kapattı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,03 değer kazanarak 6.102,66 puanla tarihindeki en yüksek seviyeden kapanarak yeni bir rekor kırdı.

Avro/dolar 6 ayın zirvesini gördü



Fransa'da merkez politikalardan yana olan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı. Macron'un zaferinin ardından dün avro/dolar paritesi 9 Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,1300'e kadar çıksa da bu seviyede tutunamayarak 1,09'un üzerinde dengelendi.Haftanın ilk işlem gününde Macron'un seçimi kazanmasıyla yükselen pay piyasaları, etkisini artıran kar satışlarıyla İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1'in üzerinde artış gösterse de günü yüzde 0,91 değer kaybıyla kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 düştü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 artış gösterdi.

Yurt içinde yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sanayi üretimi verisinin beklentilerden iyi gelmesi ile 94.530,87 puana kadar çıksa da dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle kazançlarını koruyamadı ve 93.717,21 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,10 düşüşle 93.832,70 puandan tamamladı.