Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 12,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile bilişim oldu.Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 94.530,87 puana kadar yükselmesinin ardından dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle 93.113,72 puana geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 93.832,70 puandan tamamladı.