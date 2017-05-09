Açılışta BIST 100 endeksi 12,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile bilişim oldu.Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 94.530,87 puana kadar yükselmesinin ardından dünya borsalarındaki düşüşlerin etkisiyle 93.113,72 puana geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 93.832,70 puandan tamamladı.
Borsa güne yatay başladı
09.05.2017 - 10:14 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 yükselişle 93.845,43 puandan başladı.
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi haberleri,
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