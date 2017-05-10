Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA

Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleriyle uzun bir süredir yakın temasta bulunan Türkiye, referandum sonrası bu bölgelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üst düzey bir heyet ile temaslarda bulunduğu Kuveyt’te bir Türk firmasının yurt dışında tek başına kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali temelinin yanı sıra ticari ilişkilerin artırılması, altyapı projelerinde daha çok Türk firmasına yer verilmesi, savunma sanayi iş birliği ve turizm gibi konuların masaya yatırıldı. Kuveyt’te Türk sermayeli 7 firma bulunurken bu firmaların bugüne kadar 30 proje üstlendiği belirtiliyor. Türk firmalarının üstlendiği bu projelerin toplam bedeli ise 6,5 milyar dolar. 2016’da Kuveyt’ten yapılan ithalat yüzde 353 artarak 856 milyon dolar seviyesine gelmişti. Türkiye’den ihracat ise 431 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yaptığı konuşmada iki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında Körfez iş birliği ülkeleri ile 17,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yeterli olmadığını söylemişti. Türk iş adamları uzun bir dönemdir Türkiye ile Körfez İş Birliği Konseyi arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçmesini bekliyor. Bu adımın atılması hâlinde ticaretin sınıf atlayacağı belirtiliyor.