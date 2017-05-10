Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

FETÖ’nün şifrelerinin çözülmesinde önemli bir adım olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’de aynı anda yapılan ‘Mahrem imamlar’ operasyonun perde arkasında ilginç detaylara ulaşıldı.

Hükümete yapılan güvenlik sunumlarında, mahrem imamlar operasyonunun detaylarına yer verildi. Edinilen bilgilere göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, kurumda çalışan bir kişi ile ilgili olarak bazı şüpheler duymaya başladı. Bugüne kadar kurum içinde ‘Geri görevlerde’ çalışan ve FETÖ’cü olduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşılamayan söz konusu kişinin bir süre takibe alınmasına karar verildi. Fidan’ın talimatıyla, söz konusu MİT görevlisine gizli bir takip başlatıldı. Bu takip Fidan dahil, çok az kişinin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi. Bu takip birkaç ay boyunca devam etti ve dikkat çekmemesi için özel önlemler uygulandı. Ayrıca görevlinin ilişkide olduğu kişiler de tek tek teknik ve fiziki takibe alındı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Takip sonucunda elde edilen bilgiler ışığında MİT’deki görevliye yönelik hemen gözaltı işlemi yapıldı, eş zamanlı olarak da ilişkide olduğu kişilere operasyon düzenlendi. Bu operasyon sırasında, MİT görevlisinin takip edilmesi sonucunda, üzerinden FETÖ’nün mahrem imamlarının listesinin çıktığı kişiye ulaşıldı. Bu kişi, operasyon sırasında önce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı ancak, kısa süre içinde gözaltına alınmış oldu. Emniyetin yeni imamı olduğu belirtilen kişinin verdiği bilgiler ve üzerinden çıkan ‘flaş bellek’teki liste üzerinden de Türkiye genelindeki ‘Mahrem imamlar’ operasyonunun düğmesine basıldı.

110 kripto askere gözaltı

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) “kripto” yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC’de operasyon başlatıldı.. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’da ve KKTC’de, aralarında örgütün “asker abisi” olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2’si askeri okul öğrencisi 108’i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda, askeri personelin makam ve ikametlerindeki aramalar yapıldı. Operasyonlarda 51 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 67’sinin astsubay, 16’sının teğmen, 18’inin üsteğmen, 3’ünün yüzbaşı, 3’ünün binbaşı, 1’inin kıdemli albay, 2’sinin ise askeri okul öğrencisi oldukları öğrenildi.

MAHREM YAPI ÇÖZÜLDÜ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ’nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve sivil imamlara yönelik son operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 “asker abisi”nden 9’u tutuklanmıştı.