Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Mücevher, en özellerimize, en çok isteyerek aldığımız hediye... Evlenme teklifleri ‘tek taş’ ile yapılıyor, yıl dönümleri pırlantayla, zümrütle, elmasla kutlanıyor. Bu pazar kutlanacak Anneler Günü için ise öncelikle ‘Onu mutlu edin’ temalı vurgular yapılsa da, ‘Minicik bir taşla’ hatırlatması da peşinden geliyor. O minnacık taş için yüzlerce lira vermeden önce gerçeğinin nasıl anlaşılacağını öğrenmek şart. Talep arttıkça 3 dolara ithal ettiği sahte taşları süsleyerek binlerce liraya satanlar olduğu gibi, ustalıkla işleyerek değer katanlar da var. Önemli olan, gerçek ürüne hak ettiği değeri ödemek. Bunun için tasarımcıdan kuyumcuya uzanan geniş bir yelpazede isimlerin tavsiyelerini derledik. Uzmanların söylediğine göre, pırlantanın standart 4C kuralı var. Renk (colour), berraklık (clarity), karat (carat) ve Kesim (cut), bu 4C’yi oluşturuyor. İşte dikkat edilecek unsurlar:

¥ Kötü kesimde gözle görülmeyen çatlaklar oluşur ve bu da taşın değerini yarı yarıya azaltır.

¥ Pırlanta, İngilizce ‘diamond’ kelimesinin D’sinden başlayıp Z’ye kadar sınıflandırılır. J ve üzeri pırlantalar makul ve yeterli beyazlıkta olur.

¥ Doğal iz taşımayan pırlanta bulmak çok zordur ve izi az olanlar ise neredeyse kusursuzdur.

¥ Pırlantanın ağırlığı karatla ölçülür. Renk, kesim ve berraklığa bağlı olarak ağırlıkla birlikte fiyat da artabilir.

¥ Kesim ne kadar iyiyse parlaklık ve ışıltı o kadar artar. Farklı ışıklarda bakarak parlaklığı gözleyin.

¥ Şüpheleniyorsanız, İstanbul Kuyumcular Odasında inceletin.

İyi marka ve saygın kuyumcu

Değerli taşlar ve takı tasarımı konusunda eğitim veren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı Elanur Güner “Değerli taş alırken sertifikasını isteyin. Yoksa, cama bile pırlanta parası verebilirsiniz” uyarısıyla şöyle diyor:

¥ Güvendiğiniz markadan alın. Çünkü sahte taş sayısı çok fazla.

¥ Önce araştırma yapın.

¥ Ödediğiniz bedel sadece taş değil, tasarım için de olacak.

¥ Elbette satmak için almıyorsunuz ama marka, böyle durumda ürününe sahip çıkıyor mu, mutlaka araştırın.

¥ Sertifikasını almadan kesinlikle ödeme yapmayın.