Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 77 maddelik Üretim Reform Paketi’ni, tüm ilgili STK’lar ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırladıklarını belirterek, mayıs ayı içinde Meclis’ten geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Paketin getirdiği yeniliklere dikkati çeken Özlü, “Bu yasayla, sanayicinin mali yüklerini azaltıyoruz, yeni teşvikler getiriyoruz, kent içinde kalan sanayi sitelerini taşıyoruz, yüksek parsel fiyatlarına düzenleme getiriyoruz, sanayi parseli arzını hızlandırıyoruz. OSB’lerin altyapı ve lojistik ağını geliştiriyoruz, OSB uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz, üretime hazır sanayi parselleri oluşturuyoruz. Özel endüstri bölgesi kurmanın önünü açıyoruz ve imkanı getiriyoruz. Üretime hazır sanayi alanları oluşturuyoruz, üniversitelerin araştırma geliştirme kapasitelerini artırıyoruz, sanayi sektörüne yönelik eğitim programları oluşturuyoruz, nitelikli iş gücü istihdamını artıyoruz, yerli üretim yapanları destekliyoruz” dedi.

Kent içinde kalan sanayi sitelerine değinen Özlü, bunların hizmet açısından yeterli olmadığını ve şehrin merkezinde iyi bir görüntü oluşturmadığını vurguladı. Özlü, sanayi sitelerini, mülk sahipleri ve belediyelerle anlaşarak, şehir dışına taşımak istediklerini anlatarak, bunu bakanlığın koordine edeceğini kaydetti. Bu kapsamda 135 sanayi sitesi ve 63 bin 649 iş yerinin taşınacağını belirten Özlü, bunların taşınma maliyetinin yaklaşık 19 milyar lira olacağını belirtti. Sanayi sitelerinin, mülk olarak taşınma masrafını karşılayabilecek büyüklükte olduğuna dikkati çeken Özlü “2017 yılında taşınma işlemlerini başlatacağımız ilk etapta Isparta, Malatya, Düzce, Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve Samsun olmak üzere 8 sanayi sitesi var. Bunların da toplam maliyeti 2 milyar 976 milyon lira. Bu 8 sanayi sitesi kapsamında 6 bin 422 dükkan taşınacak. Burada zoraki bir durum yok, gönüllülük esas. Zaten sanayi sitelerinin önemli bir kısmı da taşınmak istiyor” ifadesini kullandı.