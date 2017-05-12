Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 2016 yılının nisan ayında hayata geçirilen ‘milli ödeme yöntemi’ TROY atağa kalkıyor. Visa ve Mastercard’a alternatif olarak Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen TROY, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cüzdanlarda yerini almaya başladı. Düzenlenen basın toplantısında önemli bilgiler veren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko “TROY kartların POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde yüzde 100 kabulü sağlandı. Bugün itibariyle 200 bini aşkın TROY logolu kart var. Hâlihazırda 15’i banka, biri banka dışı olmak üzere 16 kurum; TROY logolu banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı ürününü vermeye hazır durumda. Hedefimiz yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumuna giden bu yolda, tüm bankaların TROY logolu kartlarını kullanıcılara sunması ve her cüzdanda en az bir TROY logolu kart bulunması” diye konuştu.

HER ÜLKEDE GEÇECEK

TROY’un yurt dışında kullanımı için de uluslararası bir ortaklığa imza atma aşamasında bulunduklarını açıklayan Dr. Soner Canko, şöyle devam etti: Önümüzdeki aylarda bu ortaklık gerçekleşecek ve TROY, bütün dünyada geçerli olacak. Kartın yurtiçinde yaygınlaşması için de çalışmalarımız var. Konya’da şehir içi ulaşım sistemi ile TROY’u entegre etmiştik. Bu pilot çalışma olumlu sonuçlar verdi. Toplu taşımada kullanılan bu kart; gömlekte, benzinde, su, simit, gazete gibi mikro hızlı alışverişlerde de kullanılıyor. Şimdi bütün Türkiye’de 2018’e kadar toplu taşıma sistemleri ile bu kartı entegre etmeyi hedefliyoruz. Böylece yaygınlaştıracağız.

Dışa bağımlılık bitti

Dünyanın diğer ülkelerindeki yerel ödeme yöntemi kullanımına yönelik örnekler veren Dr. Soner Canko, “Örneğin 200 milyon nüfuslu Brezilya’da, yerel ödeme yöntemi Elo’ya sahip 110 milyon kart kullanılıyor. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise, 645 milyon adetlik banka kartı pazarının yüzde 38’ini, yerel ödeme yöntemi olan Rupay oluşturuyor. Bir Akdeniz ülkesi olan 59 milyon nüfuslu İtalya’da ise, yerel ödeme yöntemi olan Bancomat markalı 37 milyon adet kart kullanılıyor. Yerel ödeme sistemleri, inovasyona daha hızlı ve kolay uyum sağlıyor, bu alanda dışa bağımlılığı kırıyor. 8 kişilik ekiple 8 milyon avroya geliştirdiğimiz TROY’a, yerel olduğu için bankalar da sıcak bakıyor” dedi.