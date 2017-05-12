Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan satılıyor. 3,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5800 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8900 lira olmuştu.