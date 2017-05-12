Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan satılıyor. 3,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5800 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8900 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
12.05.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5840, avro 3,8970 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan satılıyor. 3,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8970 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : dolar,
472695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472695.aspx
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