Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak Erdoğan burada Rus lider Putin ve Çin Devlet Başkanı Cinping ile üçlü zirve gerçekleştirecek. 15 Mayıs'ta Çin'den ABD'ye geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Masada terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye desteği ve FETÖ konuları olacak.

DEV PROJELERİ ANLATACAK

Bugün Çin'in başkenti Pekin'e hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nun Üst Düzeyli Diyalog Toplantısı'nda, 15 Mayıs'ta ise Yuvarlak Masa Liderler Toplantısı'nda birer konuşma yapacak. Erdoğan konuşmasında hem siyasi hem de ekonomik mesajlar verecek. Türkiye'nin son 14 yılda hayata geçirdiği mega projeleri anlatacak olan Erdoğan, yapımı süren ve planlanan yatırımlarla ilgili de bilgi verecek.

TÜRK-RUS-ÇİN ÜÇLÜ ZİRVESİ

Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping üçlü bir zirve gerçekleştirecek. Üçlü mini zirvede, milli paralarla ithalat-ihracat konusu da değerlendirilecek. Erdoğan, ayrıca FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı Çince kitapları da Çinli mevkidaşı Cinping'e sunacak.

Forum kapsamında Türkiye ile Çin arasında bazı anlaşmaların da imzalanması planlanıyor. Londra ve Pekin'i birbirine bağlayacak Demir İpek Yolu'nun en önemli kısımlarından biri olan yaklaşık 30 milyar dolarlık Edirne-Kars yüksek hızlı tren projesiyle ilgili önemli bir anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

EJDERHA VE HİLAL BİRLEŞECEK

"Kuşak ve Yol: Ortak Refah İçin İşbirliği" temasıyla düzenlenecek olan forumda, altyapı, ulaştırma, ekonomik işbirliği, ticaret, sanayi yatırımları, enerji ve enerji kaynakları, finansal destek, halklar arası temaslar, çevrenin korunması, denizcilikte işbirliği konuları ele alınacak. Foruma, 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 250'yi aşkın bakan da katılacak. Çin resmi haber ajansı Şinhua, "Kuşak ve Yol, Ejderha (Çin) ve Hilal'i (Türkiye) birleştirecek" başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın, Şi tarafından foruma davet edilen ilk liderlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

20 TRİLYON DOLARLIK BAĞLANTI

Kuşak ve Yol, tarihi "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve modern "Deniz İpek Yolu" terimlerinin kısaltmasından oluşuyor. Dünya yüz ölçümünün yüzde 26'sını kapsayan Kuşak ve Yol inisiyatifi, 4.4 milyarlık nüfusu ve toplamda yaklaşık 20 trilyon dolarlık ekonomiyi birbirine bağlıyor.

16 MAYIS'TA TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin temaslarının ardından 15-17 Mayıs'ta da ABD'yi ziyaret edecek. Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs'ta başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve YPG konusu masaya yatırılacak.

SERTİFİKASYON ENGELLERİ MASADA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çin'in gerek tarım ve gıda, gerekse Türkiye'de üretilen diğer sanayi ürünleriyle ilgili çıkardığı engellere dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız toplantıda Çin ile birinci Gündem maddemiz ihracatımızın önüne çıkarılan o suni ve sertifikasyon anlamındaki engeller olacak" dedi. Zeybekci, Türk ticaret erbabının Çin ile vize konusunda çok önemli sıkıntılar yaşadığını da ifade ederek, "Çin'in Türkiye'ye vize koyması kabul etmek mümkün değil. En öncelikli gündem maddelerimizden biri bu olacak" diye konuştu. Zeybekçi ayrıca Rusya'nın Türkiye'den buğday ithaline başladığını söyledi.