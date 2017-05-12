Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,12’lik düşüşle tamamladı. Endeks 117 puanlık azalışla 94 bin 996 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 4,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,01 değer kaybetti.