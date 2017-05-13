Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Bu konuda harekete geçen Bakanlık İstanbul Cebeci başta olmak üzere, şehir içlerinde birbirine yakın veya bitişik taş ocakları için birleştirme formülü getiriyor. Bu tip madenlerin daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yöntem ile yönetilmesi gerektiğini ortaya koyan Bakanlık, ruhsat sahalarının ‘Maden Bölgesi’ adı altında birleştirilerek geniş ocak alanlarının oluşturulması ve ruhsat sınırlarında bulunan hammaddelerin ortak faaliyetler ile üretilmesine imkan sağlayacak düzenleme teklifi hazırladı. Düzenlemeyle; üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile Maden Bölgeleri ilan edilebilecek. Maden Bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılacak.

Valilik Başkanlığında, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşacak Maden Bölgesi Komisyonu, bu bölgede yapılacak üretimlerin söz konusu plan ve projeye uygunluğunu sürekli kontrol edecek ve denetleyecek. Maden Bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi için öncelikle mevcut ruhsat sahiplerine bir fırsat verilecek. Eğer birleşme gerçekleşmiyor ise yatırım bedelleri kamu tarafından ödenecek ve tek alan olarak ihale edilme imkanı sağlanacak.

KISITLAMA OLABİLECEK

Şehrin içinde kalan kum, çakıl ve kırmataş ocaklarının şehirleşme ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak Valilik görüşü ile Bakanlık tarafından faaliyetlerine kısıtlama getirilebilecek. Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki ruhsatlar, rezervleri dikkate alınmak suretiyle, kaynak planlama projesi ile kalite ve rezervi belirlenmiş maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak faaliyetlerini burada yürütmelerine imkan sağlanmış olacak.