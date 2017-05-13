Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetimi bugünlerde emeklilerin maaş farklılıklarını masaya yatırarak bir çözüm üretmeye çalışıyor. Daha önce yapılan intibak çalışmaları ile bu makas bir nebze kapatılmıştı. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre özellikle zam sistemiyle ilgili bir çalışma yapılması da gerekiyor. Emekliler yılda iki kez zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam veriliyor. memur emeklileri ise ocak ve temmuzda toplu sözleşmeyle belirlenen rakamı alıyor ve bunun üzerinde bir enflasyon oluşursa da fark ödeniyor.

TEMMUZDA ÖDENECEK

Önümüzde temmuz zamları var. Bunun için ocak ayından temmuza kadar oluşacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. İlk 4 aylık enflasyon bize bununla ilgili bir ipucu verdi. Buna göre, yüzde 5.71'lik 4 aylık enflasyon önemli bir veri.

Bunun üzerine mayıs ve haziran enflasyonları da eklenecek. İki aylık veri artı çıkarsa oran artacak. Eksi çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5 civarında bir zam oluşacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 4 temmuz zammı alacak. Ocak ayındaki yüzde 3'lük zamların üzerinde enflasyon oluşursa bunu da fark olarak maaşlarında görecek. Yüzde 5.71'e göre 2.71'lik bir fark şimdiden ortaya çıkmış durumda.

YENİ ÜCRETLER

Yüzde 5.71 zam ile en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 482 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 836 liradan 883 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 218 liradan bin 287 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 950 liradan bin 5 liraya yükselecek. Halen bin 500 lira alan emeklinin maaşı 85 lira artışla bin 585 liraya, 2 bin lira alanın maaşı 114 lira artışla 2 bin 114 liraya çıkacak. Mevcut rakama göre, en düşük memur emeklisi aylığı yüzde 2.71 enflasyon farkı ve yüzde 4 zam ile bin 658 liradan bin 771 liraya çıkacak.

EŞİT ARTIŞ OLUR MU?

Tüm kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmesine rağmen emeklilerin zam hesapları farklı uygulanıyor. Bu konuda da aynen promosyonda olduğu gibi bir norm birliği sağlanabilir. Bunun için toplu sözleşmelerde sadece memur emeklisi değil tüm emekliler göz önüne alınırsa hem zam oranları önceden belirlenmiş olur hem de tüm emekliler enflasyon farkı alabilir.