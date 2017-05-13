Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de bir sulama birliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) verdiği hibe destekle 3 dönüm alanda kurduğu güneş panellerinden, yılda 100 bin liralık elektrik enerjisi elde ediyor. Üç yıl önce tamamlanan ve 2,5 yıldır elektrik üreten tesis, bu elektriği terfi istasyonlarında kullanıp üreticiye uygun koşullarda su temin ederek, bölgede ilave 7 bin 500 dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturdu. Balıkesir Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovaları Sulama Birliği Başkanı İsmail Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticinin gücünün su ve enerji maliyetleriyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Çoban, birliğin maliyet kalemleri içinde enerjinin ciddi yer tuttuğunu, bu nedenle arayışa girdiklerini belirterek, güneş enerjisiyle elektrik üreterek, bunu terfi istasyonlarında kullanıp üreticilere daha uygun şartlarda su temin etmek için GMKA'ya başvurduklarını anlattı. Projelerinin, o dönem resmi kurumlar içinde birincilikle kabul gördüğünü ifade eden Çoban, "Ajansın maksimum verebileceği destek 450 bin lirayken, biz 448 bin lira hibe aldık. Toplam proje bedeli 650 bin lira civarındaydı." dedi.

TARLADA 614 GÜNEŞ PANELİ

6 Eylül ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi'nde bir tarlaya 614 güneş paneli yerleştirdiklerini söyleyen Çoban, yatırımın 3 bin metrekare alana sahip olduğunu ifade etti. Pamukçu ve Aslıhantepecik Ovaları Sulama Birliğinin 13 yerleşim yerine hizmet verdiğini belirten Çoban, panellerden elde ettikleri enerjiyi elektrik enerjisine çevirip ulusal sisteme verdiklerini bildirdi. Çoban, "Pompa istasyonlarımız elektrik ürettiğimiz esnada çalışıyorsa, mevcut ürettiğimiz enerjiyi kullanıyoruz. 3 ayrı noktada istasyonumuz var. Ulusal sisteme verdiğimiz için tek noktada elektriği ürettik, 3 ayrı noktada kullanabiliyoruz." diye konuştu.

100 BİN LİRA TASARRUF

Selimiye, Pamukçu ve Atköy kırsal mahallelerinde pompa istasyonları bulunduğunu anlatan Çoban, şöyle devam etti: "Biz tarımsal bir örgütüz. Sulama birliğimizin 2 bin 800 üyesi var. Bu tesisi yapmak ve çalışır hale getirmek bizler için son derece önemliydi. GMKA'nın verdiği desteğin üzerine kendi öz kaynaklarımızı koyarak bu yatırımı gerçekleştirdik. Yılda ortalama 100 bin lira değerinde elektrik üretiyoruz, tasarruf yapıyoruz."

Çoban, panellerin yapımı sonrası sulanan tarım arazisinin arttığına işaret ederek, "Şunu söyleyebiliriz; fotovoltaik (ısıya maruz kaldığında enerji üretebilen) sitemi kurup, elektrik üretmeye başladıktan sonra enerji maliyetlerindeki düşüş çiftçiye yansıdı. Ayrıca ilave 7 bin 500 dönüm arazi de sulu tarıma kavuştu." dedi.