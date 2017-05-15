Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan yükselerek yüzde 12,6'ya çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak, 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,7 puan yükselerek yüzde 12,6 oldu.

İşsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre ise 0,4 puan geriledi. Söz konusu oran, ocakta yüzde 13 seviyesinde bulunuyordu.

Şubatta tarım dışı işsizlik, 2,1 puanlık artışla yüzde 14,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,7 puanlık artışla yüzde 23,3'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puanlık artışla yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısında artış

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 160 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 340 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Şubatta, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azaldı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, şubatta 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 175 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 71,7'yi, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 32,3'ü buldu.

Şubatta, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,8 oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 558 bin kişi olduğu görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 27 milyon 699 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 46,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, bir önceki döneme göre 15 bin kişi azalarak 3 milyon 674 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 11,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artışla yüzde 52,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 83 bin kişi artarken sanayi sektöründe ise 23 bin kişi azaldı.