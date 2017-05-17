Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5410 liradan alınan dolar 3,5430 liradan satılıyor. 3,9390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9410 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5520 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9300 lira olmuştu.