Kapalıçarşı'da 3,5410 liradan alınan dolar 3,5430 liradan satılıyor. 3,9390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9410 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5520 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9300 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
17.05.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5430, avro 3,9410 liradan güne başladı.
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474142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/474142.aspx
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